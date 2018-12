Europa: immatricolazioni auto calano dell'8,1% a novembre

Daniela La Cava 14 dicembre 2018 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Ancora un mese in calo, il terzo consecutivo, per il mercato dell'auto in Europa. Stando ai dati diffusi stamattina dall'Acea, l'associazione che raggruppa i costruttori di auto europei, a novembre le immatricolazioni di auto nell'Unione europea+Efta hanno registrato una flessione dell'8,1% a quota 1.158.300 unità. Il saldo dei primi 11 mesi dell'anno vede le vendite registare un moderato rialzo dello 0,6% a 14.585.417 milioni di vetture.Osservando le performance di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) sono state immatricolate a novembre in Europa 68.720 vetture, evidenziando un calo dell'8%, mentre la quota di mercato è rimasta stabile al 5,9 per cento.