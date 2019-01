Europa: immatricolazioni auto, bilancio 2018 si chiude con un pareggio

Daniela La Cava 16 gennaio 2019 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Con 15.624.486 vetture immatricolate si chiude sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente il bilancio 2018 del mercato auto dell’area costituita dall’Unione Europea e dai tre paesi dell’Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera). Secondo i dati diffusi stamattina dall'Acea le immatricolazioni hanno mostrato una leggera flessione dello 0,04% rispetto al 2017. Se si guarda al solo mese di dicembre le immatricolazioni sono state 1.038.984, mostrando un calo dell'8,7 per cento. Soffermandosi sulle previsioni per il 2019, il Centro Studi Promotor (Csp) sottolinea che "l’appuntamento con il livello ante-crisi con ogni probabilità non è rimandato al 2019, ma agli anni successivi in quanto le previsioni per il 2019 non sono positive. Oltre alla demonizzazione del diesel peserà infatti sulla domanda il generalizzato peggioramento della congiuntura economica".