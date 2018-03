Europa esentata da dazi Trump, Citigroup: farà bene alle borse, ecco perchè

Laura Naka Antonelli 23 marzo 2018 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Per ora l'Unione europea è esentata dalle tariffe punitive imposte dal presidente Usa Donald Trump a livello globale, e corrispondenti a dazi del 25% sulle importazioni Usa di acciaio e del 10% su quelle di alluminio.Lo ha deciso la stessa amministrazione Trump, affermando che l'esenzione durerà almeno fino al prossimo 1° maggio.Il fatto che l'Europa si sia salvata è positivo per i mercati azionari dell'area, secondo gli strategist di Citigroup, in quanto il 20% circa del fatturato delle società quotate nelle rispettive borse deriva proprio dalle esportazioni verso il Nord America.Esentati dai dazi americani anche l'Australia, la Corea del Sud, il Brasile, il Canada, il Messico, l'Argentina.