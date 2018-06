Europa: Acea, maggio fiacco per l'auto (+0,6%)

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Il mercato europeo dell'auto chiude il mese di maggio in leggero rialzo. Secondo i dati comunicati dall'Acea, l'associazione di costruttori di auto in Europa, nell’area Ue+ Efta sono state immatricolate il mese scorso 1.442.643 vetture, mostrando una crescita dello 0,6%. "Il risultato avrebbe potuto essere migliore se in alcuni Paesi importanti non vi fosse stato un “effetto calendario”, cioè un minor numero di giornate lavorate rispetto a maggio 2017", spiega il Centro studi promotor (Csp), commentando i dati dell'Acea. Il consuntivo gennaio-maggio è pari a 7.076.504 e quindi con una crescita del 2,2%.