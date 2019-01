Eurogruppo: sotto la lente raccomandazione su politica economica per la zona euro

Daniela La Cava 21 gennaio 2019 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Torna a riunirsi nel pomeriggio l'Eurogruppo. E' previsto alle 15 un meeting nel formato abituale e successivamente in formato inclusivo alle ore 16.30. Verrà prima esaminato il progetto di raccomandazione del consiglio sulla politica economica della zona euro per il 2019 elaborato nel contesto del semestre europeo. Il progetto di raccomandazione sarà approvato dal Consiglio "Economia e finanza" domani e sarà adottato formalmente dal Consiglio previa via libera al Consiglio europeo di marzo.Verrà poi discusso il ruolo internazionale dell'euro sulla base della comunicazione della Commissione "Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro" del dicembre 2018. Nella sua comunicazione, la Commissione ha rilevato che l'euro ha ora la possibilità, realizzando appieno le proprie potenzialità, di consolidare ulteriormente il proprio ruolo a livello mondiale in modo che rispecchi il peso politico, economico e finanziario della zona euro. Il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, avvierà anche la procedura di nomina di un nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Il mandato dell'attuale capoeconomista e membro del comitato esecutivo Peter Praet termina il 31 maggio 2019.