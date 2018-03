Eurogruppo: oggi la riunione. Sul tavolo la Grecia, ma anche possibili analisi sulla Brexit

Valeria Panigada 12 marzo 2018 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Oggi è prevista la riunione dell'Eurogruppo. A Bruxelles i ministri delle Finanze dei paesi dell'Eurozona si riuniranno per discutere innanzitutto della Grecia, che ha portato a termine le ultime due azioni prioritarie nell'ambito del terzo riesame del programma di aggiustamento economico. Era questa la condizione per sbloccare il versamento della quarta quota di assistenza finanziaria disponibile nell'ambito del programma. Ma non solo. L'Eurogruppo proseguirà le discussioni sull'approfondimento dell'unione economica e monetaria, in vista del Vertice euro che si terrà a marzo. Preparativi anche per le riunioni internazionali. L'Eurogruppo discuterà dell'andamento dell'inflazione e dei tassi di cambio nella zona euro in vista delle prossime riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale, che si svolgeranno ad aprile. Ma il tema più caldo, anche se non presente nell'ordine del giorno, sarà la Brexit. La riunione odierna potrebbe essere l'occasione per discutere sulla posizione dell'Ue sul tema Brexit.