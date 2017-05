Eurogruppo: focus su Grecia nella riunione di lunedì 22 maggio

Daniela La Cava 19 maggio 2017 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

L'Eurogruppo si riunirà lunedì prossimo a Bruxelles per discutere del programma di aggiustamento economico della Grecia e per riesaminare la situazione economica e le prospettive nella zona euro, compresa l'evoluzione dell'inflazione, alla luce delle stime pubblicate dalla Commissione europea lo scorso 11 maggio. Sarà inoltre informato in merito alla missione di sorveglianza post-programma in Spagna.



In particolare, nel meeting di lunedì i ministri delle Finanze saranno informati sulll'accordo preliminare di inizio maggio tra Atene e le istituzioni (Commissione europea, Banca centrale europea, Meccanismo europeo di stabilità e Fondo monetario internazionale) su una nuova serie di riforme politiche nel contesto del programma di aggiustamento economico della Grecia finanziato dal Meccanismo europeo di stabilità.

L'Eurogruppo discuterà inoltre degli obiettivi di bilancio a medio termine della Grecia (dal 2018 in poi) e delle questioni attinenti alla sostenibilità del debito pubblico del paese.