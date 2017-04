Euro si rafforza con Draghi a oltre $1,09, in rialzo tassi Bund tedeschi

Laura Naka Antonelli 27 aprile 2017 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Euro in rialzo sul dollaro, anche se con guadagni decisamente lievi, mentre Mario Draghi parla nella consueta conferenza stampa iniziata alle 14.30, e successiva alla decisione della Bce di lasciare invariati i principali tassi di interesse dell'Eurozona.



La moneta unica sale a $1,0931, rispetto agli $1,0872 di inizio giornata e $1,0906 della fine della seduta di ieri a New York.



Virata positiva anche per i tassi sui Bund tedeschi, che si attestano allo 0,356%.



Draghi parla di una diminuzione dei rischi al ribasso che pesano sull'economia e sottolinea che i dati provenienti dal fronte macro confermano una ripresa del ciclo economico sempre più solida.