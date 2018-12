Ecofin al centro dell'agenda di oggi, venerdì focus su lavoro Usa

Daniela La Cava 4 dicembre 2018 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

In una giornata scarna di indicazioni macro in Europa e negli Stati Uniti l'unico evento sarà l’Ecofin odierno. Gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo "discuterà della proposta di digital services tax e dell’Edis, lo European Deposit Insurance Scheme, "che però non pensiamo avrà immediato impatto sui cross". L’audizione del presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, al Congresso in calendario domani è stata rimandata per via delle cerimonie di commemorazione del presidente Bush. Da Intesa Sanpaolo ricordano che "Il focus della settimana rimarrà l’employment report americano in uscita venerdì".