Draghi scatena forti fluttuazioni euro, al minimo in 6 giorni sulla sterlina

Laura Naka Antonelli 27 aprile 2017 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Euro preda di forti oscillazioni, prima si rafforza poi torna a perdere terreno sotto la soglia di $1,09, sulla scia delle dichiarazioni che il presidente della Bce, Mario Draghi, sta rilasciando nel corso della conferenza stampa successiva all'annuncio della Bce.



La Bce, come da attese, ha lasciato invariati i principali tassi di interesse dell'Eurozona.



Difficile riuscire a captare quelle che saranno le prossime mosse di politica monetaria della Bce di Draghi.



L'euro è prima salito anche oltre $1,0930, virando in territorio positivo, con Draghi che ha detto che i rischi al ribasso sull'economia sono notevolmente diminuiti; poi ha fatto un brusco dietrofront perdendo quota $1,09, dopo che il banchiere centrale ha affermato che la Bce non è sufficientemente fiduciosa sul trend dell'inflazione.



Nei confronti della sterlina è sceso -0,7% scivolando al minimo in sei giorni. Al momento il rapporto euro-sterlina cede -0,58% a 0,8434.