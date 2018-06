Dazi Usa: Ue reagisce, da venerdì tariffe su prodotti americani per 2,8 miliardi

Valeria Panigada 20 giugno 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

L'Unione europea reagisce ai dazi Usa scattati a inizio mese su acciaio e alluminio, rispettivamente al 25 e al 10 per cento. Oggi la Commissione europea ha annunciato l'applicazione a partire da venerdì di dazi su prodotti americani per 2,8 miliardi di euro, circa 3,2 miliardi di dollari. "I regolamenti del commercio internazionale, che abbiamo sviluppato negli anni insieme ai nostri partner americani, non possono essere violati senza una reazione da parte nostra - ha detto Cecilia Malmström, il commissario al commercio dell'Unione europea - La nostra risposta è misurata, proporzionata e pienamente in linea con le regole del Wto". La Ue ha avvertito che se i dazi Usa verranno rimossi, anche le tariffe europee verranno tolte, altrimenti Bruxelles potrebbe decidere di imporre ulteriori dazi su prodotti americani per altri 3,6 miliardi di euro.