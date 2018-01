Davos: grande attesa per la partecipazione di Donald Trump al Wef 2018

Daniela La Cava 16 gennaio 2018 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea annuale del World Economic Forum, giunta alla 48esima edizione, sta prendere il via. Come di consueto, l'evento verrà ospitato nella cittadina svizzera di Davos e quest’anno si terrà dal 23 al 26 gennaio. L'edizione 2018, sotto il tema "Creating a Shared Future in a Fractured World" (Creare un futuro condiviso in in mondo frammentato"), vedrà l'attesa partecipazione del presidente statunitense, Donald Trump, che terrà un keynote prima della chiusura del meeting. E saranno ben 70 i capi di Stato o Governo attesi a Davos, 38 i capi delle principali organizzazioni internazionali, e saranno più di 1.900 i leader presenti in rappresentanza del settore privato. Per l'Italia è prevista la partecipazione del premier Paolo Gentiloni.