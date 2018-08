Crisi Turchia: ora bisognerà vedere se e quanto la feroce svalutazione della lira alimenterà fuga di capitali (analisti)

Titta Ferraro 13 agosto 2018 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

L'aggravarsi della crisi valutaria in Turchia ha visto la lira turca deprezzarsi del 26% rispetto all’8 agosto. "Troppo presto per trarre indicazioni - rimarcano gli esperti dell'Ufficio Studi di Intesa Sanpaolo - la questione è se e quanto la feroce svalutazione che abbiamo osservato negli ultimi giorni comprometterà la capacità di servizio del debito estero dei prossimi mesi e/o alimenterà una reale fuga di capitali".Oggi la banca centrale turca ha iniettato nel sistema finanziario nuova liquidità per frenare la caduta della valuta nazionale, arrivata a cedere un ulteriore 11% nella notte.