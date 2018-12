Credit Suisse vuole aumentare del 5% il dividendo a partire dal 2019

Valeria Panigada 12 dicembre 2018 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Credit Suisse intende aumentare il dividendo di almeno il 5% all'anno a partire dal 2019. Lo ha annunciato la banca elvetica in occasione del suo Investor Day, in vista della fine del suo piano di ristrutturazione triennale avviato nel 2015. Credit Suisse ha inoltre annunciato un programma di buy back fino a 1,5 miliardi di franchi svizzeri (circa 1,3 miliardi di euro) per il 2019. Un piano di riacquisto di azioni simile sarebbe previsto anche per il 2020.