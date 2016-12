Credit Suisse: titolo in rosso dopo accordo con autorità Usa

Luca Fiore 23 dicembre 2016 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

-0,78% sul listino elvetico per il titolo del Credit Suisse che scende a 15,21 franchi svizzeri. L’istituto di Zurigo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con le autorità statunitensi per chiudere la vicenda relativa gli MBS (Mortgage-Backed Securities) tramite il pagamento di 5,3 miliardi di dollari.



Di questi, 2,48 miliardi rappresentano un multa da parte del Dipartimento di Giustizie a 2,8 miliardi andranno ai sottoscrittori dei titoli.



L’istituto ha annunciato che la multa peserà per 2 miliardi di dollari sui conti del trimestre in corso.