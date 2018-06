Consiglio europeo: accordo per estendere sanzioni economiche alla Russia

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2018 - 07:05

MILANO (Finanza.com)

I 28 leader Ue riunitisi nel Consiglio europeo hanno deciso di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche imposte contro la Russia per il mancato rispetto dell'intesa di Minsk.I lavori del Consiglio europeo ricominceranno stamattina alle 11: in calendario le riunioni a 27 per affrontare la questione Brexit e a 19 nell'Euro Summit per discutere del rafforzamento e delle riforme dell'Eurozona.