Borse europee verso un avvio in leggero rialzo nel Bce Day

Daniela La Cava 26 aprile 2018 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee e Piazza Affari dovrebbero aprire la seduta odierna in leggero rialzo, in attesa delle indicazioni che arriveranno dalla riunione della Banca centrale europea. L'istituto di Francoforte dovrebbe confermare il livello dei tassi e anche il ritmo di acquisti di asset. Occhi puntati sulle dichiarazioni del presidente Mario Draghi nel corso della consueta conferenza stampa, anche alla luce dei recenti deludenti dati macro per la zona euro e della fiammata del petrolio. Attenzione rivolta anche alla stagione delle trimestrali, ormai entrata nel vivo anche in Europa e in Italia. Da monitorare anche Facebook dopo la pubblicazione della trimestrale migliore delle attese.Per l'Italia la questione politica rimane in primo piano. Oggi è previsto un secondo giro di consultazioni per Roberto Fico. Il presidente della Camera, incaricato da Mattarella di valutare la possibilità di trovare un accordo tra M5S e Pd per la formazione di un governo, incontra la delegazione del Pd alle 11 e quella del M5S alle 13. Intanto stamattina risale lo spread tra Btp e Bund, con differenziale che punta verso 114 punti base.