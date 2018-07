Borse europee, partenza mista: Dax in lieve rialzo. Trimestrali Usa in primo piano: oggi c'è Goldman

Daniela La Cava 17 luglio 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Se Piazza Affari apre in moderato calo, le principali Borse europee registrano un avvio contrastato, dopo la chiusura mista di Wall Street. Segno positivo, con rialzi contenuti, per Dax e Ftse 100 che scambiano in questo momento rispettivamente a 12.563 e 7.602,3 punti, mentre il listino francese Cac40 lascia sul terreno lo 0,13% a 5.402 punti.Tra i temi da seguire oggi c'è la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. Ieri i conti di Bank of America, migliori delle attese, hanno convinto il mercato, mentre i numeri di Netflix (annunciati a mercati chiusi) hanno deluso le attese, con il titolo che è crollato di circa il 14% nell'afterhours. L'earning season prosegue con i risultati trimestrali di Goldman Sachs.Sui mercati si attendono anche le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che parlerà al Congresso e quelle del numero uno della Bank of England, Mark Carney, che terrà un discorso in mattinata. Da quest'ultimo potrebbero arrivare spunti interessanti in vista del meeting di inizio agosto della banca centrale inglese (durante il quale gli analisti pronosticano una stretta). A livello settoriale, in primo piano il comparto auto dopo la pubblicazione delle immatricolazioni in Europa per il mese di giugno.