Borse europee miste in avvio, Ftse 100 strappa segno più

Daniela La Cava 30 aprile 2019 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza mista in Europa. Nei primi istanti di contrattazioni il Ftse 100 avanza dello 0,16%, mentre il Dax di Francoforte e il Cac40 di Parigi mostrano una contrazione rispettivamente dello 0,10% e dello 0,26 per cento. Tra i dati macro di giornata da monitorare per la zona euro il Pil del primo trimestre.