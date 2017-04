Borse europee: mercati proseguono sull’onda di esito elettorale francese

Alessio Trappolini 25 aprile 2017 - 17:49

MILANO (Finanza.com)

Altra seduta positiva in Europa. Sebbene con numeri e percentuali più contenuti rispetto a lunedì i listini dle Vecchio Continente cavalcano ancora l’onda lunga del passaggio al ballottaggio di Emmanuel Macron. In questo quadro l’Ibex di Madrid porta a casa il guadagno più sostanzioso pari al +0,22%m seguito poi dal Cac con un +0,17 per cento. Bene anche il Dax, cui basta il +0,15% per rimanere a ridosso dei massimi storici a 12.473 punti.