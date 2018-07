Borse europee in lieve rialzo, attesa per Pil Usa

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Apertura in lieve rialzo per le principali Borse europee che attendono il dato sul Pil statunitense in uscita nel pomeriggio. I primi minuti di contrattazioni vedono l'indice Dax salire dello 0,14% e il Ftse 100 registrare un rialzo dello 0,40%, mentre il Cac40 avanza dello 0,12 per cento. Ieri sui mercati ha tenuto banco l'esito del vertice tra Trump e Juncker che ha regalato un'intesa di massima per una sorta di "cessate il fuoco" con i negoziati che proseguiranno nelle prossime settimane. Nessuna novità di rilievo, come d'altronde era atteso, è giunta invece dalla riunione della Bce, con il presidente Mario Draghi che ha parlato di una crescita solida per la zona euro nonostante l’incognita dazi.