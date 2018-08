Borse europee e Piazza Affari verso avvio positivo, focus su lavoro Usa

Daniela La Cava 3 agosto 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee verso un avvio di seduta in territorio positivo. I mercati guardano alle indicazioni in arrivo dagli Stati Uniti sul mercato del lavoro, con la pubblicazione del tasso di disoccupazione di luglio atteso in calo al 3,9% e il saldo delle nuove buste paga statunitensi nei settori non agricoli (non-farm payrolls) che dovrebbe attestarsi a +193mila rispetto a +213mila di giugno. E la giornata di ieri rimarrà nella storia di Apple e di Wall Street. Il big di Cupertino è riuscito infatti a raggiungere il traguardo di $1 trilione, in termini di capitalizzazione di mercato. È la prima società Usa scambiata in Borsa ad aver raggiunto il traguardo. A Piazza Affari si guarda anche oggi ai conti delle banche di Piazza Affari, tra cui quelli di Mps, Ubi e Banco Bpm. Intanto sul fronte politico l'Aula della Camera ha dato il via libera al Decreto Dignità, adesso il testo passa al Senato, mentre il mercato guarda all’incognita rappresentata dalla prossima legge di bilancio.