Borse europee attese positive in avvio, focus su Pmi e trimestrali

Daniela La Cava 24 luglio 2018 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, Piazza Affari compresa, si apprestano a iniziare la giornata con un'intonazione positiva. Sui mercati in uscita oggi una serie di dati macro da monitorare, come la stima preliminare di luglio degli indici Pmi manifatturiero e servizi per le principali economie della zona euro e negli Stati Uniti. Da osservare anche la banca centrale turca che annuncerà la sua decisione sui tassi, con gli analisti che si attendono una stretta (consensus al 18,75%). Negli Stati Uniti e in Europa la stagione delle trimestrali prosegue a ritmo spedito: ieri a mercati chiusi sono arrivati i risultati di Alphabet (la holding a cui fa capo Google) migliori delle attese.A Piazza Affari i fari rimangono puntati su Fca dopo il cambio a sorpresa ai vertici della galassia Agnelli-Elkann dopo l’improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne. Alla guida del gruppo Fca è stato nominato Mike Manley. Intanto anche in Italia è ufficialmente partita la stagione degli utili con i numeri di Luxottica diffusi ieri a mercati chiusi. Oggi sono previsti quelli di Telecom Italia e domani quelli di Stm e della stessa Fca, primo banco di prova per Manley.