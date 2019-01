Borse europee, attese caute in avvio. Stasera i conti di Apple, domani trattative Usa-Cina e Fed da non perdere

Daniela La Cava 29 gennaio 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

La cautela dovrebbe farla da padrona in avvio di scambi in Europa. Sul mercato riaffiorano le nuove tensioni tra Usa e Cina, nel bel mezzo delle trattative volte a scongiurare l'escalation della guerra commerciale. Gli Stati Uniti hanno infatti ufficializzato le accuse contro il colosso tecnologico cinese Huawei, provocando l'ira di Pechino, che ha definito le accuse "immorali". Gli Usa hanno confermato anche la richiesta di estradizione di Wanzhou Meng, la CFO di Huawei, che gli Stati Uniti avevano fatto arrestare in Canada all'inizio di dicembre. I mercati guardano anche con attenzione alla stagione degli utili: a Wall Street chiusa arrivano gli attesi conti di Apple. Per l'Europa stamattina sono usciti i numeri di Philips migliori delle attese.Ieri a pesare sui mercati (contagiando anche Piazza Affari che ha chiuso in calo di oltre l’1%) sono stati i deludenti riscontri arrivati dalle trimestrali diffuse ieri da due big americane Caterpillar e Nvidia, che hanno riacceso i riflettori sulle ricadute della guerra commerciale sulla domanda in arrivo dalla Cina. Proprio sul fronte commerciale sono attesi per domani gli incontri negli States tra Cina e Usa. Il tutto in attesa del meeting della Fed.In una giornata poco densa di dati macro, per l’Italia si guarda alla penultima asta del mese con il Tesoro che offre Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro.