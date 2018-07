Borse europee (Piazza Affari compresa) verso avvio debole, focus su trimestrali e parole Powell e Carney

Daniela La Cava 17 luglio 2018 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee si avviano a iniziare la seduta odierna all'insegna della debolezza, dopo la chiusura mista di Wall Street. Sui mercati si attendono oggi le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che parlerà al Congresso e quelle del numero uno della Bank of England, Mark Carney, che terrà un discorso in mattinata. Da quest'ultimo potrebbero arrivare spunti interessanti in vista del meeting di inizio agosto della banca centrale inglese (durante il quale gli analisti pronosticano una stretta). Negli Stati Uniti domina, intanto, la stagione delle trimestrali. Se nel pomeriggio i conti di Bank of America, migliori delle attese, hanno convinto il mercato, i numeri di Netflix (annunciati a mercati chiusi) hanno deluso le attese. E il titolo è crollato di circa il 14% nell'afterhours.In calendario oggi i risultati trimestrali di Goldman Sachs.Tra le big di Piazza Affari, occhi puntati su Fca dopo la pubblicazione delle immatricolazioni in Europa per il mese di giugno. Il gruppo italo-americano ha annunciato ieri sera che i risultati del secondo trimestre verranno comunicati mercoledì 25 luglio.