Borsa Madrid -1,7% nei minimi dopo attentato Barcellona, a Milano CNH e Stm titoli peggiori

Laura Naka Antonelli 18 agosto 2017 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

Effetto Barcellona sull'azionario europeo, in particolare spagnolo. La strage che ha colpito il cuore della seconda città più grande della Spagna, e che ha provocato la morte di 14 persone e più di 100 feriti, seguita da un altro attacco che ha ferito sette persone a Cambrils, mette gli investitori sull'attenti.L'Ibex della Borsa di Madrid cede l'1%, dopo essere scivolato dell'1,7% all'inizio della seduta, mentre lo Stoxx Europe 600 Index, indice di riferimento dell'azionario europeo, arretra dello 0,81% dopo aver ceduto un punto percentuale.I sell off travolgono soprattutto i titoli del comparto Travel & Leisure. Travolti dalle vendite i titoli delle compagnie aeree in tutta Europa. Air France KLM ha ceduto nei minimi intraday fino a -3% circa, Ryanair -2,6%. Recupera ora Lufthansa, che sale dello 0,60% dopo essere scesa fino a -1,7%. Easyjet ha perso fino a -2,5%. I titoli ora riducono le perdite.Il Cac 40 della Borsa di Parigi cede oltre -1%, Francoforte limita i danni e al momento perde lo 0,4% circa. Indice Ftse 100 di Londra -0,95%.Riduce le perdite anche il Ftse Mib di Piazza Affari, che lascia sul terreno lo 0,46% a 21.689,28 punti. Tra i titoli migliori Ubi Banca +1%, Bper Banca e Banco BPM, che salgono di oltre mezzo punto percentuale. Giù soprattutto CNH Industrial -2,77%, STM -1,81% e Unipol -1,63%.