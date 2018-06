Bollettino Bce: sull'inflazione progressi considerevoli, continuerà verso target anche nei prossimi mesi

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Nella riunione di politica monetaria dello scorso 14 giugno, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha rilevato che finora sono stati compiuti "considerevoli progressi" verso un aggiustamento dell'inflazione, che si attesta su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine. E per quanto riguarda i prossimi mesi, la Bce rimane positiva: "Il vigore di fondo dell'economia dell'area dell'euro e il perdurare di un ampio grado di accomodamento monetario danno motivo di confidare che in futuro l'inflazione continui stabilmente a convergere verso i livelli perseguiti dal Consiglio direttivo e che tale convergenza perduri anche dopo la graduale liquidazione degli acquisti netti di attività", si legge nel Bollettino economico diffuso oggi.