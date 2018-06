Bollettino Bce: consiglio pronto ad adeguare tutti suoi strumenti per sostenere inflazione

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 11:03

Ledecisioni di politica monetaria della Bce, annunciate lo scorso 14 giugno, confermano l'attuale ampio grado di accomodamento monetario che assicurerà che l'inflazione continui stabilmente a convergere verso livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine. "È necessario ancora uno stimolo significativo da parte della politica monetaria per sostenere l'ulteriore accumularsi di pressioni interne sui prezzi e la dinamica dell'inflazione complessiva nel medio periodo - si legge nel Bollettino Bce, diffuso oggi - Tale sostegno continuerà a derivare dagli acquisti netti di attività sino alla fine dell'anno". E continua: "In ogni caso, il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello perseguito dal Consiglio direttivo".