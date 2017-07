Bei: approvati nuovi finanziamenti per settore infrastrutture per oltre 12 mld€

Daniela La Cava 18 luglio 2017 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Il board della Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato nuovi finanziamenti per complessivi 12,4 miliardi di euro. Questi finanziamenti saranno destinati al settore delle infrastrutture, e in particolare a progetti a supporto dell'ambito ferroviario, stradale, aereo e marittimo nel mondo, e sosterranno anche le energie rinnovabili. Lo rende noto la Bei in un comunicato stampa.