Bce taglia stime crescita Pil Eurozona 2018 a +1,9%, nel 2019 a +1,7%

Laura Naka Antonelli 13 dicembre 2018 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

La Bce ha tagliato le stime sulla crescita del Pil dell'Eurozona a +1,9% per il 2018 e al tasso +1,7% per il 2019. Rimane invece invariato al +1,7% l'outlook per il 2020.