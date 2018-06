Bce sta guardando a trading book di BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale

Laura Naka Antonelli 13 giugno 2018 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

La Bce sta esaminando attentamente i trading book di tre banche tra le principali in Europa: si tratta di BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale. E' quanto riporta Bloomberg, sulla base di alcune fonti.Stando alle indiscrezioni, diversi mesi fa la banca centrale ha chiesto ai tre colossi informazioni dettagliate sul modo in cui valutano i bond, le azioni e i derivati che sono presenti nei loro trading book.Da segnalare, stando a quanto riporta Investopedia, che per trading book si intende il portafoglio di strumenti finanziari che sono detenuti da una società di brokeraggio o da una banca.Tali strumenti vengono di norma acquistati o venduti per diverse ragioni: per facilitare le operazioni di trading per conto dei clienti delle banche, per trarre profitto dagli spread tra i prezzi bid e ask o, anche, per fare hedging contro diversi tipi di rischi.La revisione dei trading book delle tre banche, riporta Bloomberg, sarebbe stata quasi completata.