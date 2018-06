Bce riduce acquisti BTP a maggio, nel pieno della tempesta finanziaria

Laura Naka Antonelli 5 giugno 2018 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio la Bce ha acquistato bond italiani per un valore di 3,6 miliardi di euro e debito francese per 4,2 miliardi di euro, nell'ambito del suo piano di Quantitative easing: in entrambi i casi, in base ai calcoli che Reuters ha effettuato sulla base dei dati della Bce, gli acquisti sono stati inferiori dell'8% rispetto a quanto stabilito dalle regole.L'istituto guidato da Mario Draghi ha motivato la riduzione degli acquisti con la necessità di acquistare più bond tedeschi, considerato il rilevante ammontare di debito che era scaduto in Germania ad aprile.La Bce ha acquistato debito tedesco per un valore di 6,9 miliardi di euro, dopo che il mese scorso, a marzo, gli acquisti erano capitolati al minimo record.