Bce potrebbe discutere di rialzo tassi non prima dell'ottobre 2019 (Wsj)

25 giugno 2018

MILANO (Finanza.com)

LaBanca centrale europea (Bce) potrebbe iniziare a discutere del rialzo dei tassi di interesse nell'autunno del 2019, secondo quanto riporta oggi il Wall Street Journal che cita un membro del board. "Penso che dall'attuale scenario potremmo pensare alla possibilità di discutere di ulteriori passi nell'autunno dell'anno prossimo, ma come ho detto, discutere", avrebbe detto Vitas Vasiliauskas, che siede nel comitato della Bce in qualità di governatore della banca centrale della Lituania. Le sue parole suggeriscono che la Bce potrebbe iniziare ad alzare i tassi di interesse non prima della fine del 2019.