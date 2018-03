Bce, fine QE: acquisti asset ridotti a 10 miliardi al mese in ultimo trimestre 2018

Laura Naka Antonelli 9 marzo 2018 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Stando alle indiscrezioni di Bloomberg, in base ai "calcoli dello staff della Bce sul futuro percorso della politica monetaria", la Banca centrale europea prevede che gli acquisti di asset ammonteranno a 30 miliardi di euro nell'intero quarto trimestre del 2018.Ciò significa che la Bce ridurrà gli acquisti mensili di asset che effettua nell'ambito del programma di Quantitative easing per 30 miliardi di euro al mese, a 10 miliardi di euro al mese, a partire dal mese di ottobre fino a dicembre, per poi porre fine al programma.