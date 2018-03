Bce ed elezioni politiche italiane: Draghi, euro è irreversibile

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2018 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Mario Draghi, numero uno della Bce, torna a sfoderare la frase famosa che più volte ha messo in sicurezza i mercati. "L'euro è irreversibile". La frase viene proferita in risposta a una domanda sull'esito delle elezioni politiche italiane.Draghi afferma che preferisce non commentare, e si limita a dire che i mercati hanno reagito così come nel caso di altre elezioni in Europa e che "l'instabilità politica prolungata potrebbe mettere a rischio la fiducia".