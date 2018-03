Bce comunica Addendum su NPL banche: per crediti garantiti svalutazioni 40% dal terzo anno

Laura Naka Antonelli 15 marzo 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi l'Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL).L'addendum - si legge nel sito della banca centrale - integra le linee guida sugli NPL, di natura qualitativa, che erano state pubblicate il 20 marzo 2017, precisando le aspettative di vigilanza della BCE con riferimento ai livelli di accantonamento ritenuti prudenti per i nuovi NPL.L'addendum, che non ha carattere vincolante, sarà alla base del dialogo di vigilanza tra le banche significative e la Vigilanza bancaria della BCE.Riguardo agli NPL npl garantiti, la svalutazione avrà avvio a partire dal terzo anno per un ammontare del 40% del credito; le svalutazioni saliranno poi al 55% dopo quattro anni, al 70% dopo cinque anni, all'85% al sesto anno, fino ad arrivare al 100% al settimo anno. Per quelli non garantiti, la copertura integrale dovrà arrivare entro due anni.L'addendum si riferisce ai crediti classificati come NPL in linea con la definizione dell'Autorità bancaria europea dopo il 1° aprile 2018.