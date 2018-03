Bce aggiorna outlook economia Eurozona: Pil 2018 rivisto al rialzo, inflazione 2019 rivista al ribasso

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2018 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

La Bce aggiorna l'outlook sul Pil e l'inflazione dell'Eurozona. Il Pil del 2018 è stato rivisto al rialzo a +2,4% dal +2,3% precedente; l'inflazione di quest'anno è attesa all'1,4%, come in precedenza.La crescita del Pil è stata confermata inoltre all'1,9% e all'1,7% rispettivamente per il 2019 e il 2020.L'inflazione del 2019 è stata rivista al ribasso all'1,4% dall'1,5% delle stime di dicembre, e confermata all'1,7% per il 2020.