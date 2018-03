Bce, Weidmann: attese su rialzo tassi metà 2019 non del tutto irrealistiche

Laura Naka Antonelli 26 marzo 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Le attese di un rialzo dei tassi da parte della Bce verso la metà del 2019 "non sono completamente irrealistiche". E' quanto ha detto il numero della Bundesbank, Jens Weidmann, sottolineando che, a suo avviso, nel 2020 l'inflazione dovrebbe attestarsi a un livello più o meno in linea con quello dell'obiettivo della Banca centrale guidata da Mario Draghi."Il processo di normalizzazione della Bce dovrebbe iniziare presto - ha detto, aggiungendo che, in ogni caso - la differenza di venute nel Consiglio direttivo è un segnale di forza per la Bce".Riguardo all'esenzione dai dazi doganali di Donald Trump accordata all'Unione europea fino al prossimo 1° maggio, Weidmann ha detto che non si può parlare di "una vittoria del libero scambio".