Bce, Smets: forza euro e volatilità oggetto di attenzione, problemi con svalutazioni competitve

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2018 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

La forza dell'euro è "oggetto di attenzione" della Bce ma, insieme alla volatilità, "non è ancora fonte di preoccupazione". E' quanto ha detto Jan Smets, numero uno della banca centrale del Belgio e membro del Consiglio direttivo della Bce.La dichiarazione è arrivata all'indomani della pubblicazione delle minute da parte della Banca centrale europea, che hanno messo in evidenza le preoccupazioni per l'inizio di una guerra valutaria, dopo le dichiarazioni che il segretaio al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha rilasciato sul dollaro il mese scorso. Mnuchin aveva affermato come la debolezza della valuta americana potesse essere positiva per l'economia Usa.Fino a quando la solidità della valuta è avallata dai fondamentali economici, ha aggiunto Smets, non è un problema."I problemi si presentano, così come abbiamo detto l'ultima volta dopo la nostra riunione di politica monetaria a Francoforte, quando questa volatilità diventa eccessiva, e quando alcuni livelli vengono superati a causa di una politica di svalutazione competitiva"."A priori - ha aggiunto Smets - il target dell'inflazione non è supportato dall'apprezzamento dell'euro".