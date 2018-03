Bce, Mersch: qualsiasi cambiamento politica monetaria shock per economia

Laura Naka Antonelli 14 marzo 2018 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Yves Mersch, membro del Consiglio direttivo della Bce, ha avvertito che "un qualsiasi cambiamento di politica monetaria è sempre uno shock per l'economia".Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano lussemburghese Luxemburger Wort, Mersch ha detto che lo shock può essere "sia positivo che negativo" ma che, "maggiori sono gli squilibri, meno l'economia è preparata ai cambiamenti di politica monetaria".Allo stesso tempo, il funzionario della Bce ha confermato che "non siamo ancora pronti, in questo momento, a cambiare i tassi di interesse".