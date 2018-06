Bce, Draghi su euro: discutere dell'esistenza di qualcosa di irreversibile crea solo danni

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2018 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

"Discutere in merito all'esistenza di qualcosa che è irreversibile crea solo danni ed è inutile". Così il numero uno della Bce, Mario Draghi, ha risposto alla domanda di una giornalista nel corso della conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi, che sono stati lasciati invariati.La riunione della Bce si è tenuta a Riga, in Lettonia. Draghi aveva detto in precedenza che l'irreversibilità dell'euro è un "messaggio molto forte".Il nostro mantra, ha detto ancora il numero uno della Bce, è "essere pazienti, prudenti e persistenti".