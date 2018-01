Bce, Draghi ripete: forex non rientra nei nostri obiettivi, ma importante per crescita e stabilità prezzi

Laura Naka Antonelli 25 gennaio 2018 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Nel corso della conferenza stampa successiva alla decisione della Bce di lasciare invariati i tassi, Mario Draghi risponde a una domanda su come interpreta le dichiarazioni del Tesoro Usa Steven Mnuchin sul dollaro debole, e se ritiene che tali affermazioni possano inaugurare una guerra valutaria.Draghi risponde che la Bce non si occupa del forex, ma che i rapporti di cambio sono comunque importanti per la crescita e la stabilità dei prezzi.