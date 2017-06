Bce, Draghi: necessario atteggiamento prudente per normalizzazione tassi

Laura Naka Antonelli 27 giugno 2017 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

"La politica monetaria sta riuscendo a costruire pressioni reflazionistiche, ma questo processo è rallentato da una combinazione di choc sui prezzi che arriva dall'esterno, dalla fragilità del mercato del lavoro e da un cambiamento nel rapporto tra debolezza e inflazione. Il recente periodo di bassa inflazione è stato un altro fattore che ha riproposto queste dinamiche". E' quanto ha detto Mario Draghi, nel discorso con cui ha aperto l'ECB Forum, l'incontro organizzato dalla Bce, che si tiene a Sintra, in Portogallo."Quello che è chiaro è che la nostra politica monetaria hanno avuto successo nell'evitare la spirale deflazionistica. (...) Con l'economia che si rafforza, dovremo essere graduali nell'aggiustare i parametri della nostra politica, al fine di assicurare che le nostre misure di stimoli accompagnino la ripresa in un contesto in cui permangono ancora incertezze". Per questo Draghi auspica comunque un atteggiamento prudente nel processo di normalizzazione dei tassi.