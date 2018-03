Bce, Draghi: forza euro potrebbe pesare su inflazione in futuro, modifiche politica monetaria prevedibili

Laura Naka Antonelli 14 marzo 2018 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

Mario Draghi ha avvertito che "la forza dell'euro potrebbe pesare sull'inflazione" in futuro. Il numero uno della Bce, che ha parlato in occasione di una conferenza che si è svolta a Francoforte, ha smorzato tuttavia i timori su futuri eventuali aggiustamenti alla politica monetaria della banca centrale, affermando che le modifiche rimangono prevedibili e che ogni cambiamento avverrà in modo ponderato.Tra l'altro, "anche quando l'outlook diventerà meno dipendente dagli acquisti netti di asset - contemplati nel piano di Quantitative easing - la politica monetaria dovrà rimanere paziente, persistente e prudente".