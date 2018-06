Bce, Draghi: fattori che hanno frenato crescita salari stanno diminuendo in modo graduale

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2018 - 16:06

"I fattori che hanno frenato la crescita dei salari stanno diminuendo in modo graduale". Lo ha detto Mario Draghi, in occasione del forum sulle banche centrali organizzato dalla Bce a Sintra, in Portogallo."Siamo fiduciosi sul fatto che l'inflazione stia convergendo verso il target", ha aggiunto il numero uno dell'istituzione.