Bce, Draghi: economia rallenta, 'tutti strumenti in campo, pronti ad agire se necessario'

Laura Naka Antonelli 24 gennaio 2019 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

"L'espansione globale sta andando avanti in modo più debole". E' quanto ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva all'annuncio della banca centrale sui tassi di interesse.Draghi ha rassicurato i mercati, affermando che "tutti gli strumenti (di politica monetaria) sono in campo", e che "la Bce sarà pronta a intervenire se necessario".I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale, sono stati lasciati invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al −0,40%.Nel comunicato della Bce si legge che la banca centrale prevede che i tassi di interesse di riferimento "si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine".