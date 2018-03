Bce, Draghi: crescita economia più forte di quanto previsto in precedenza, PIl 2018 rivisto al rialzo

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2018 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

"La crescita dell'economia (dell'Eurozona) è più forte di quanto atteso in precedenza". E' quanto afferma Mario Draghi, numero uno della Bce, nella conferenza stampa successiva alla decisione sui tassi.Draghi afferma che l'inflazione rimane contenuta, e che il tasso oscillerà attorno all'1,55% per la fine del 2018. L'inflazione tuttavia salirà grazie alle misure di politica monetaria lanciate dalla Bce.La Bce ha reso note intanto le previsioni sull'inflazione e sul Pil dell'Eurozona: per il 2018, la crescita è stata rivista al rialzo a +2,4% da +2,3% atteso in precedenza.