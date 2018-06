Bce, Draghi: 'non abbiamo visto rischio contagio Italia, e nessun rischio ridenominazione euro'

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2018 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

"Non abbiamo assistito a un rischio contagio dall'Italia, così come non abbiamo visto alcun rischio di ridenominazione dell'euro". E' quanto ha detto il numero uno della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi. La riunione della Bce si è tenuta a Riga, in Lettonia.Draghi ha risposto a una domanda sulle turbolenze che hanno colpito i mercati nella grave crisi istituzionale che si è aperta in Italia, prima della formazione del governo M5S-Lega.