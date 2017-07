Bce, Draghi: Bce discuterà su QE in autunno. Euro sale +0,5% a $1,155

Laura Naka Antonelli 20 luglio 2017 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

A dispetto delle rassicurazioni di Mario Draghi sul permanere del piano di Quantitative easing, l'euro vira in positivo nei confronti del dollaro e sale a $1,155, +0,5% circa. Incidono le dichiarazioni di Draghi, secondo cui la Bce discuterà come procedere con il suo programma di QE in autunno.La moneta unica beneficia anche delle dichiarazioni secondo cui la Bce sta "finalmente" assistendo a una ripresa robusta dell'economia e che deve limitarsi ad attendere che i salari e i prezzi facciano il loro corso.