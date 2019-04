Bce, Coeuré: 'i tassi di interesse negativi non sono il problema più grande'

Laura Naka Antonelli 23 aprile 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

"I tassi di interesse negativi non sono il principale problema". Parola di Benoit Coeuré, membro del Consiglio direttivo della Bce.Sull'incidenza negativa che i tassi sotto zero (quelli sui depositi presso la Bce sono pari al -0,4%) avrebbero sulla redditività delle banche dell'Eurozone, Coeuré ha detto di ritenere che gli istituti di credito dovrebbero focalizzarsi, piuttosto, sull'esigenza di contenere i costi.Il banchiere ha anche affermato di non intravedere alcuna ragione che giustifichi il lancio di tassi di interesse differenziati in un sistema di tiering, anche se ha aggiunto che questa opzione merita di essere valutata attentamente.Coeuré ha infine detto che, a suo avviso, la crescita economica ritornerà nel secondo semestre se la guerra commerciale tra gli Usa di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping verrà scongiurata con un accordo tra le controparti.